Российский боксер Чудинов победил венгра Паппа техническим нокаутом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший "временный" чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Чудинов победил венгра Золтана Паппа техническим нокаутом в первом раунде.

Поединок прошел в Москве.

После этого боя в активе 30-летнего Чудинова 20 побед (13 нокаутом), одно поражение и две ничьи. На счету Паппа 14 побед (10 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

Как ранее сообщил ТАСС менеджер спортсмена Кирилл Щекутьев, следующий поединок Чудинов проведет 8 апреля против испанца Мариано Иларио за титул чемпиона Европы в весовой категории до 76,2 кг.

Чудинов 28 февраля 2015 года уступил британцу Крису Юбенку-младшему в поединке за право быть претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).