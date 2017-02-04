ФФККР: фигуристы РФ в 2019 году в Красноярске должны улучшить результат Универсиады-2017

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АЛМА-АТА, 4 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по фигурному катанию на Универсиаде 2019 года в Красноярске обязательно сделает все, чтобы выступить на домашнем турнире лучше, чем на Играх в Алма-Ате. Об этом заявил ТАСС глава команды российских фигуристов, член исполкома Федерации фигурного катания на коньках России Леонид Хачатуров.
"Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске, уже после Олимпийских игр 2018 года. У нас есть хороший резерв, успеют подрасти высококлассные фигуристы. И там мы сделаем все, чтобы превзойти результаты Универсиады-2017", - сказал Хачатуров, подводя итоги выступления команды на Играх в Алма-Ате.
Сборная России по итогам турнира фигуристов заняла первое место в медальном зачете. В активе россиян по одной золотой и серебряной награде, которые завоевали соответственно Елена Радионова (одиночное катание) и Софья Евдокимова/Антон Базин (танцы на льду). Второе и третье места поделили команды Украины и Казахстана, в активе которых по одному золоту.
"Никакого медального плана на эту Универсиаду у наших фигуристов не было, - подчеркнул Хачатуров. - Так как это молодежные Игры, то мы здесь выступали, естественно, не первым составом. Хотя было очень приятно посмотреть на выступление тех, кто в скором времени должен сменить наших лидеров. К примеру, все три танцевальные пары еще очень молоды. У них еще есть время повысить свое мастерство, чтобы стать ведущими дуэтами мирового катания".
Выступающие в танцах на льду россияне Василиса Даванкова/Антон Шибнев заняли пятое место, Мария Ставицкая/ Андрей Багин - 12-е.
"Конечно, стоит отдельно поговорить об одиночницах, - продолжил собеседник агентства. - Здесь у нас выступали очень сильные спортсменки - та же Лиза Туктамышева имеет титул чемпионки мира 2015 года. Мы продолжаем надеяться, что у нее пройдет тот спад, который случился после того победного мирового первенства. Победительница Универсиады Елена Радионова заслуживает самых теплых слов - она выступила здесь довольно стабильно и остается одним из лидеров в российском женском катании".
"Что касается чемпионки прошлой Универсиады Алены Леоновой, то она в этот раз в короткой программе выступила слабее и фактически уже тогда отдала свою медаль соперницам, - считает Хачатуров. - Если исходить из технического мастерства, то в женском одиночном катании пьедестал почета должен был быть российским. Но это спорт, кто-то наделал ошибок, кого-то подкосила акклиматизация как Елизавету Туктамышеву".
Туктамышева в итоге заняла четвертое место, Леонова - пятое.
"Конечно, очень хотелось нам медалей в мужском одиночном катании, - признался Хачатуров. - Но лучший из россиян, Артур Дмитриев, остался в шаге от бронзовой награды. Будущее у этого спортсмена очень хорошее, у него все должно получиться".
"Неплохо показал себя в короткой программе молодой Андрей Лазукин, показавший тогда четвертый результат, - продолжил собеседник агентства. - Он исполнил четверные прыжки, но произвольная программа у него не сложилась. Вполне возможно, что ему тоже помешала акклиматизация. Наши медики уже обращают внимание на эту проблему, хотя все спортсмены соревновались в равных условиях".
Лазукин и еще один российский фигурист Антон Шулепов показали девятый и четырнадцатый результат соответственно.
"Очень жалко, что на Универсиаде не было турнира в парном катании. Россия оказалась единственной страной, заявившей своих спортсменов в этом виде, поэтому турнир отменили. Но если бы он состоялся, то в активе российской команды было бы еще две медали", - считает представитель ФФККР.
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