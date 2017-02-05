Шляхтин: "Русская зима" станет этапом Мирового тура IAAF сразу после возвращения ВФЛА

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. "Русская зима" станет этапом Мирового тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), как только Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) восстановит членство в организации.

"Да, статус (этапа Мирового тура - прим. ТАСС) нам вернется, это идет без каких-либо комментариев. Мы будем приглашать в Россию звезд мировой легкой атлетики, когда нас восстановят", - сказал Шляхтин.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года, российские легкоатлеты не допускаются к участию в международных стартах.

По словам главы ВФЛА, "Русская зима" - один из важнейших турниров для российских спортсменов в свете нынешней ситуации. "Естественно, этот турнир важен с точки зрения финансовой составляющей, это возможность для спортсменов выступить на одном из лучших манежей в России, - отметил Шляхтин. - Здесь очень бегучий, прыгучий манеж, на "Русской зиме" всегда показываются высокие результаты. В нынешней ситуации для каждого спортсмена важен каждый старт".

Шляхтин также выразил надежду, что российские легкоатлеты в очередной раз докажут своими результатами, что входят в число мировых лидеров. "Для нас очень важен турнир "Русская зима", хотелось бы провести его на высоком уровне, чтобы наши спортсмены выступили максимально достойно, показали лучшие результаты, - сказал он. - Хотелось бы, чтобы российские легкоатлеты в очередной раз доказали, что по-прежнему сильны".

Турнир "Русская зима" проходит в столичном легкоатлетическом манеже ЦСКА 4-5 февраля.