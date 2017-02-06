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Колобков надеется, что легкоатлеты РФ вскоре будут допущены к международным стартам

Спорт
6 февраля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
По словам министра спорта РФ, вопрос восстановления нашей федерации на данный момент решается в отдельном порядке
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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ) вскоре будет восстановлено и российские спортсмены получат возможность выступать на соревнованиях. Об этом он рассказал журналистам.

"Если не только профессиональные спортсмены, но и любители получат допуск к соревнованиям, я буду счастлив. Но вопрос восстановления нашей федерации на данный момент решается в отдельном порядке. Надеюсь, что в ближайшее время она будет восстановлена", - сказал он.

"В связи с тем, что членство ВФЛА приостановлено, заявка на международные соревнования идет от организации. В связи с этим международная федерация предложила, чтобы спортсмены отстраненных федераций принимали участие под флагом международной федерации. Те критерии, которые были представлены международной федерацией, в большинстве своем выполнены. ИААФ поддерживает то, что делает наша федерация", - добавил он.

Фильмы немецкого канала АРД о допинговых махинациях в российском спорте начали выходить с декабря 2014 года. В частности, первый из них был посвящен допингу в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в нем выступили Юлия и Виталий Степановы. Авторы фильма утверждали, что российские спортсмены систематически применяют запрещенные вещества по указанию своих тренеров.

По итогам расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства ВФЛА была дисквалифицирована. Российские легкоатлеты не были допущены к участию в Олимпиаде-2016 в Бразилии. Исключением стала прыгунья в длину Дарья Клишина, которой позволили выступить на Играх, так как она тренировалась в США.

 

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