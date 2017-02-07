Власти города: проведение ОИ в Петербурге может увеличить турпотоки в город в разы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Туристические потоки в Санкт-Петербург могут возрасти в несколько раз в случае, если город получит право на проведение Олимпийских игр. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель комитета по развитию туризма города Андрей Мушкарев, комментируя прозвучавшее заявление вице-премьера РФ Дмитрия Козака о поддержке идеи проведения в Петербурге Олимпийских игр 2028 года.

"Без сомнения, проведение Олимпийских игр в Петербурге может увеличить турпотоки в разы, - сказал Мушкарев. - Есть международный опыт, подтверждающий это. Например, в Барселоне, где Игры проводились в 1992 году, до Олимпиады количество круизных заходов составляло всего 20 в год, после нее - до тысячи, точно такие же темпы показывали другие виды туризма".

Глава комитета по развитию туризма считает, что в борьбе за право принять Олимпиаду Петербургу поможет опыт, который город приобретет, принимая Кубок конфедераций, чемпионат мира - 2018 и чемпионат Европы - 2020 по футболу, а также ряд крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий.

"Того опыта, который мы приобретем, принимая эти события, будет достаточно, и перенимать зарубежный, скорее всего, не понадобится, - полагает Мушкарев. - Наша туристическая инфраструктура готова, а в случае необходимости город сможет быстро увеличить номерной фонд на 15-20 тыс. мест, используя возможности пассажирского порта "Морской фасад" - крупнейшего в Северной Европе, там можно будет поставить дополнительные суда, которые послужат плавучими отелями".

Петербург, напомнил Мушкарев, имеет еще одно преимущество - это единственный в России город, где действует возможность безвизового въезда на 72 часа, которым с 2009 года воспользовались более 8 млн человек.

Говоря о ЧМ-2018, Мушкарев отметил, что, по данным на сегодня, загрузка петербургских отелей в дни его проведения составит около 95%. "Петербургу как городу, принимающему первенство, важно занять активную позицию, чтобы люди, которые к нам приедут, запомнили не только стадион", - сказал председатель комитета.