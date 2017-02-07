ВФЛА надеется, что IAAF допустит спортсменов РФ до 18 лет до международных стартов

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустит российских спортсменов до 18 лет к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
"Следует отметить положительное решение Совета IAAF по допуску спортсменов до 15 лет к участию в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов без подачи заявок. В то же время ВФЛА надеется на такое же решение в отношении спортсменов до 18 лет и ветеранов для их участия в международных соревнованиях", - говорится в сообщении пресс-службы.
В понедельник Cовет IAAF оставил в силе дисквалификацию ВФЛА, что не позволяет российским легкоатлетам выступать на международных стартах. По итогам заседания право участвовать в соревнованиях получили спортсмены в возрасте до 15 лет.
В заявлении ВФЛА также отмечается, что "федерация совместно с министерством спорта и другими организациями продолжит принимать усилия по выполнению критериев проверки IAAF". "В их числе значительное увеличение числа проб, которые РУСАДА планирует получить у российских легкоатлетов в 2017 году", - говорится в сообщении.