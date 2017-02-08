ПКР в ближайшее время проинформирует МПК о выполнении критериев по восстановлению членства

Асад отметил исключительную роль Путина в восстановлении мира в СирииПолитика 8 февраля, 14:56
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мераЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:55
Орбитальный аппарат миссии "ЭкзоМарс-2016" провел серию маневров над МарсомКосмос 8 февраля, 14:38
Фильм о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС выйдет в прокат в 2019 годуКультура 8 февраля, 14:37
Киану Ривз может сыграть в российском фильме "Пеппи"Культура 8 февраля, 14:31
Почти 4 млн тонн выбросов ежегодно загрязняют атмосферу УралаВ стране 8 февраля, 14:31
Спикер Рады запретил депутатам от оппозиции выступать с трибуны на русском языкеМеждународная панорама 8 февраля, 14:29
Сборная России по хоккею завоевала золото УниверсиадыСпорт 8 февраля, 14:23
ЕК получила предложения "Газпрома", которые могут снять претензии по конкуренцииЭкономика и бизнес 8 февраля, 14:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в ближайшее время проинформирует Международный паралимпийский комитет (МПК) о выполнении критериев по восстановлению членства российской организации в международном комитете. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР, оказавшимся в распоряжении ТАСС.
1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.
"Не дожидаясь утверждения дорожной карты по реализации критериев, ПКР в ближайшее время направит информацию в МПК и рабочую группу МПК о выполнении целого ряда пунктов критериев восстановления, а именно проект "горячей линии ПКР" для информирования о возможных нарушениях антидопинговых правил (на русском и английском языках), информацию о проводимых ПКР совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) семинарах по антидопинговым правилам для спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд России по летним и зимним видам спорта, оценку соответствия деятельности ПКР собственному уставу, информацию по сбору персональных данных, проект общеобразовательной программы по антидопинговому обеспечению и других", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Паралимпийский комитет России планирует ускорить процесс переговоров с рабочей группой МПК по восстановлению членства организации.
В пресс-релизе ПКР также сообщается, что МПК в ближайшее время представит дорожную карту восстановления членства ПКР.
МПК ранее отказал ПКР в просьбе допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. При этом МПК отметил, что сборная России сохраняет возможность участвовать в Играх благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.
Отмечается, что 7 февраля 2017 года ПКР получил письмо от руководителя рабочей группы МПК Энди Паркинсона. В нем говорится, что "рабочая группа МПК в настоящее время рассматривает проект дорожной карты, а также формулирует свое представление о том, какие шаги необходимо предпринять в процессе восстановления. Мы надеемся, что мы сможем официально представить нашу позицию по этому вопросу в скором времени".
МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.