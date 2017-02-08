ПКР в ближайшее время проинформирует МПК о выполнении критериев по восстановлению членства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в ближайшее время проинформирует Международный паралимпийский комитет (МПК) о выполнении критериев по восстановлению членства российской организации в международном комитете. Об этом сообщается в пресс-релизе ПКР, оказавшимся в распоряжении ТАСС.

1 ноября МПК обнародовал список критериев для восстановления членства ПКР. В декабре представители двух организаций встретились в Бонне для их обсуждения.

"Не дожидаясь утверждения дорожной карты по реализации критериев, ПКР в ближайшее время направит информацию в МПК и рабочую группу МПК о выполнении целого ряда пунктов критериев восстановления, а именно проект "горячей линии ПКР" для информирования о возможных нарушениях антидопинговых правил (на русском и английском языках), информацию о проводимых ПКР совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) семинарах по антидопинговым правилам для спортсменов, тренеров, специалистов сборных команд России по летним и зимним видам спорта, оценку соответствия деятельности ПКР собственному уставу, информацию по сбору персональных данных, проект общеобразовательной программы по антидопинговому обеспечению и других", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Паралимпийский комитет России планирует ускорить процесс переговоров с рабочей группой МПК по восстановлению членства организации.

В пресс-релизе ПКР также сообщается, что МПК в ближайшее время представит дорожную карту восстановления членства ПКР.

МПК ранее отказал ПКР в просьбе допустить российских спортсменов к участию в квалификационных соревнованиях Паралимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. При этом МПК отметил, что сборная России сохраняет возможность участвовать в Играх благодаря двустороннему приглашению и освободившимся квотам.

Отмечается, что 7 февраля 2017 года ПКР получил письмо от руководителя рабочей группы МПК Энди Паркинсона. В нем говорится, что "рабочая группа МПК в настоящее время рассматривает проект дорожной карты, а также формулирует свое представление о том, какие шаги необходимо предпринять в процессе восстановления. Мы надеемся, что мы сможем официально представить нашу позицию по этому вопросу в скором времени".

МПК на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена 7 августа принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Из-за этого отечественные паралимпийцы пропустили Игры-2016 в Рио-де-Жанейро. Позднее международный комитет отказал россиянам в допуске к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, несмотря на "конкретные гарантии" со стороны ПКР.