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Сборная России по футболу сыграет 24 марта с командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре

Спорт
8 февраля, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Время товарищеской встречи будет названо позднее
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Стадион ФК "Краснодар"

Стадион ФК "Краснодар"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара 24 марта в Краснодаре на стадионе футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Время встречи будет названо позднее.

Ранее было объявлено, что подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с командой Бельгии 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи. Также вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявлял, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года национальная команда может сыграть товарищеский матч со сборной Аргентины.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

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