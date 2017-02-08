Сборная России по футболу сыграет 24 марта с командой Кот-д'Ивуара в Краснодаре

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сборная России проведет товарищеский матч с командой Кот-д'Ивуара 24 марта в Краснодаре на стадионе футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
Время встречи будет названо позднее.
Ранее было объявлено, что подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую встречу с командой Бельгии 28 марта на стадионе "Фишт" в Сочи. Также вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявлял, что в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года национальная команда может сыграть товарищеский матч со сборной Аргентины.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Сборная России на предварительном этапе в группе А встретится с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики, группу В составят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.