Полиция Киева завела дело по статье "Умышленное убийство" после смерти футболиста Чанова

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Киева завела уголовное дело по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины из-за смерти известного советского футболиста Виктора Чанова. Об этом сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, - приводит его слова пресс-служба ведомства. - Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти".

По словам Косовского, 21 января Чанов был доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами, полученными при падении с высоты. Все это время он находился без сознания, врачи оказывали ему необходимую медицинскую помощь."Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста", - добавил представитель полиции.

Ранее газета "Спорт-Экспресс" написала, что в конце января на Чанова было совершено нападение, в результате которого он получил черепно-мозговую травму.

В составе киевского "Динамо" (1982-1990) Чанов стал трехкратным чемпионом СССР (1985, 1986, 1990), победителем Кубка обладателей кубков (1986) и четырежды завоевал Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990). Также он был обладателем Кубка страны в составе донецкого "Шахтера" (1980). В 1986 году был награжден призом "Вратарь года" в СССР.

Вместе с молодежной сборной СССР он стал чемпионом Европы 1980 года. В составе национальной команды страны дошел до финала чемпионата Европы - 1988, также участвовал в мировом первенстве 1986 года, сыграв в матче с командой Канады (2:0). Всего за сборную провел 21 игру, пропустив восемь мячей.