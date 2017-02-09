Шведские хоккеисты обыграли чехов в матче третьего этапа Евротура

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии со счетом 5:2 в матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в шведском Гетеборге.
В составе шведов заброшенными шайбами отметились Деннис Эверберг (5-я минута), Джоэль Эрикссон Эк (10) и Карл Клингберг (15, 53), Калле Росен (60). У чехов отличился Ян Коварж (26, 58).
Ранее в четверг в Санкт-Петербурге прошел вынесенный матч Шведских хоккейных игр, в котором сборная России победила команду Финляндии со счетом 2:1.
В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.