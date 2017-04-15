Третьяк: "Металлург" в плане тактики верно действовал против СКА в гостях

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" придерживались верной тактики в гостевых матчах финальной серии Кубка Гагарина со СКА. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

СКА обыграл "Металлург" в обоих домашних матчах финальной серии (2:1 ОТ, 3:2). Счет в серии до четырех побед - 3-1 в пользу армейцев.

"Металлург" все-таки больше играет от обороны, и это верная тактика, потому что дома действуешь больше в атаке, а в гостях - на контратаках, стараешься делать меньше ошибок, - сказал Третьяк. - Игра интересная, тем более результат в одну шайбу".

Глава ФХР не стал прогнозировать, кто победит в финале. "Это трудно делать, так как ЦСКА два года назад выигрывал у СКА 3-0 и проиграл четыре матча подряд. Шансы есть у всех. СКА все равно выглядит посильней: посмотрите по статистике, сколько (Василий) Кошечкин отражает бросков и сколько моментов у его ворот", - отметил он.

Пятый матч пройдет в воскресенье в Магнитогорске.