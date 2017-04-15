Третьяк: Зарипов задел не владеющего шайбой соперника из ХК СКА, поэтому и был удален

ЧЕЛЯБИНСК, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеист магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов заслуженно получил удаление перед победной шайбой СКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

СКА выиграл дома у "Металлурга" со счетом 3:2. Гости предъявили претензии к судейству после того, как пропустили решающий гол после удаления Зарипова за атаку игрока, не владеющего шайбой, а также по причине самого гола - шайба перед взятием ворот после броска попала в шлем вратарю "Металлурга".

"Надо смотреть эти моменты более детально. По телевизору видел, как игрок СКА ехал по синей линии, а его без шайбы, не играющего нельзя бить. Соперник его задел - это чистые две минуты", - сказал Третьяк.

СКА ведет в серии - 3-1. Пятый матч команды проведут в Магнитогорске 16 апреля.