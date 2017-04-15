Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеистам СКА осталось одержать одну победу, чтобы повторить успех 2015 года и завоевать Кубок Гагарина. В четвертом матче они выиграли у действующего чемпиона КХЛ "Металлурга" из Магнитогорска со счетом 3:2. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В стартовых составах команд произошло несколько изменений по сравнению с предыдущим матчем. У армейцев форварда Сергея Широкова в третьей пятерке заменил Александр Хохлачев. У магнитогорцев Александр Семин был переведен из второго звена в третье, вместо него во второй пятерке был заявлен Евгений Тимкин.

Самый быстрый гол в финалах КХЛ

Не успел начаться стартовый период, а "Металлург" первым же броском открыл счет - на 27-й секунде встречи отличился Виктор Антипин. Эта шайба стала самой быстрой в истории финальных серий КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало форварду СКА Патрик Торесену, который в четвертом матче финальной серии против казанского "Ак Барса" в сезоне-2014/15 забил гол на 38-й секунде.

Несмотря на удачное начало, "Металлург" в целом провел первый период слабее, СКА перебросал соперника со счетом 23:7. Магнитогорцы продолжили неудачную традицию первых периодов последних двух матчей, когда петербуржцы неизменно наносили больше бросков - 18:3 и 17:2 соответственно.

Во втором периоде хозяева продолжили натиск, который принес свои плоды. На 23-й минуте удачно сыграл на добивании защитник Динар Хафизуллин, эта шайба стала для него второй в нынешнем плей-офф. В конце второго игрового отрезка вновь вперед вышел "Металлург", точным броском отметился Оскар Осала.

"Мельница" и сломанная клюшка Зубарева

Начало третьего периода стало бенефисом игрока СКА Андрея Зубарева. Сначала защитник в своей зоне провел красивый силовой прием "мельница" на форварде гостей Ярославе Косове, а в ответной атаке эффектно поразил ворота соперника. Бросок Зубарева оказался настолько сильным, что его клюшка сломалась после удара. Защитник отличился во втором матче кряду, в прошлой игре он поразил ворота Василия Кошечкина броском от красной линии.

В середине третьего периода небольшое рассечение получил нападающий армейцев Евгений Дадонов. После выброса защитника гостей Ярослава Хабарова шайба угодила Дадонову в ухо. Форвард был вынужден уйти в подтрибунное помещение, но спустя несколько минут вернулся на лед.

Точку в игре поставил Хафизуллин, который в большинстве забросил победную шайбу.

Судейский скандал

По окончании встречи представители клубов выразили свои мнения относительно работы бригады арбитров матча. Спор вызвало удаление форварда "Металлурга" Даниса Зарипова, после которого Хафизуллин забросил победную шайбу. А также сам эпизод с голом, потому что во время него шайба угодила в шлем Кошечкину. Правда, согласно правилам, в случае, если шайба от шлема вратаря попадает на клюшку игроку, и тот забивает гол, то шайба засчитывается.

"Все вопросы к СКА и судейскому комитету", - прокомментировал игру вице-президент "Металлург" Геннадий Величкин.

Член совета директоров СКА Алексадр Медведев парировал слова коллеги: "Если есть вопросы по судейству, то они должны быть у СКА. Когда был удар в голову нашему игроку, Зарипова нужно было удалять. По поводу слов Величкина скажу, что не надо гневить хоккейных богов: чем больше они будут говорить про судейство, тем меньше у них будет шансов", - сказал представитель СКА.

Функционеров рассудил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. "Судьи отработали согласно стандартам, которые мы от них просим, а комментировать высказывания участников серии я не имею права. Я могу ответить только за судей, они зафиксировали те нарушения, которые должны были, правильно засчитали третий гол".

"Что касается удалений, для меня они очевидны, никаких вопросов быть не может. Удаление Зарипова? Для меня это - удаление, мы его оперативно посмотрели с нескольких камер", - заключил главный арбитр лиги.

Резко в адрес работы судей высказался вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. "Дело не в "Магнитке"… Стыдно! С таким судейством в КХЛ и отсутствием самоуважения мы никогда не обыграем канадцев. А хоккеисты - молодцы", - написал он на своей странице в сети микроблогов "Твиттер" (Twitter).

Пятый матч, который может стать последним в серии, пройдет в Магнитогорске уже в воскресенье. Начало - 15:00 мск.