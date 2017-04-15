Столыпин: ФК "Оренбург" не опасается внесоревновательного допинг-контроля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Оренбург" не испытывает никаких опасений по поводу введения внесоревновательного допинг-контроля в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Об этом ТАСС заявил президент футбольного клуба Василий Столыпин.

В субботу стало известно, что со второго квартала текущего года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю со стороны Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Не вижу в этом никакой проблемы. В нашем клубе проблема допинга не стоит, так что никаких опасений нет", - прокомментировал ситуацию Столыпин.

Ранее допинг-контролю подвергались в основном российские клубы, участвующие в еврокубках, а также игроки сборной страны.