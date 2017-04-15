Екимов: Успехи российских велогонщиков на чемпионате мира предсказуемы

МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успешное выступление сборной России на чемпионате мира по велоспорту на треке было ожидаемо, так как спортсмены давно шли к этому результату. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Дарья Шмелева и Анастасия Дмитриева первенствовали в командном спринте, Шмелева также завоевала золото в гите. Еще одну золотую медаль выиграл Денис Дмитриев, ставший первым в спринте.

"Успехи наших велосипедистов закономерны. Они долго к этому шли, а не то, что они родились и сразу показали такие результаты. Естественно, после каждого серебра или бронзы спортсмен становился только злее, он учитывает прошлые ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Дмитриев давно заслужил золото, а у наших девчонок давно сложилась доминанта, поэтому достигнутый успех ожидаем и не является сюрпризом".

По словам Екимова, федерация уже озаботилась подготовкой спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио. "Это наш золотой генофонд, и, естественно, мы всегда ждем от них таких ярких выступлений. Этих ребят надо вести к Олимпиаде в Токио, о которой мы думаем уже давно, в них вкладываться максимально всеми своими ресурсами, поэтому работы предстоит много", - резюмировал глава ФВСР.

Чемпионат мира проходит в Гонконге, соревнования завершатся 16 апреля.