Екимов: Успехи российских велогонщиков на чемпионате мира предсказуемы

Крамник сыграл вничью с Пеллетье на шахматном супертурнире в ЦюрихеСпорт 15 апреля, 20:35
Екимов: Успехи российских велогонщиков на чемпионате мира предсказуемыСпорт 15 апреля, 20:14
"Ницца" обыграла "Нанси" и приблизилась к "Монако" и ПСЖ в таблице чемпионата ФранцииСпорт 15 апреля, 20:05
Ватерполисты волгоградского "Спартака" в 12-й раз стали чемпионами РоссииСпорт 15 апреля, 19:36
Гонщик "Мерседеса" Боттас впервые выиграл квалификацию на Гран-при Бахрейна, Квят - 11-йСпорт 15 апреля, 19:17
CBS: у самки жирафа по кличке Апрель в США родился детенышОбщество 15 апреля, 19:16
"Пусть проверяют": команды РФПЛ начнут тестировать на допинг вне соревнованийСпорт 15 апреля, 19:11
"Реал" одержал волевую победу над "Спортингом" в чемпионате Испании по футболуСпорт 15 апреля, 19:09
Юношеская сборная России по хоккею проиграла команде США в матче ЧМСпорт 15 апреля, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Успешное выступление сборной России на чемпионате мира по велоспорту на треке было ожидаемо, так как спортсмены давно шли к этому результату. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.
Дарья Шмелева и Анастасия Дмитриева первенствовали в командном спринте, Шмелева также завоевала золото в гите. Еще одну золотую медаль выиграл Денис Дмитриев, ставший первым в спринте.
"Успехи наших велосипедистов закономерны. Они долго к этому шли, а не то, что они родились и сразу показали такие результаты. Естественно, после каждого серебра или бронзы спортсмен становился только злее, он учитывает прошлые ошибки, чтобы не допустить их в будущем. Дмитриев давно заслужил золото, а у наших девчонок давно сложилась доминанта, поэтому достигнутый успех ожидаем и не является сюрпризом".
По словам Екимова, федерация уже озаботилась подготовкой спортсменов к Олимпийским играм 2020 года в Токио. "Это наш золотой генофонд, и, естественно, мы всегда ждем от них таких ярких выступлений. Этих ребят надо вести к Олимпиаде в Токио, о которой мы думаем уже давно, в них вкладываться максимально всеми своими ресурсами, поэтому работы предстоит много", - резюмировал глава ФВСР.
Чемпионат мира проходит в Гонконге, соревнования завершатся 16 апреля.