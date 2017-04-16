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Чернышенко: КХЛ предложит план развития лиги и составит критерии соответствия для клубов

Спорт
16 апреля, 18:32 дата обновления: 16 апреля, 19:31 UTC+3 МАГНИТОГОРСК корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
По словам президента КХЛ, лига старается улучшить качество судейства, сейчас оно неидеальное
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Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко

© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

МАГНИТОГОРСК /Челябинская обл./, 16 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Стратегия развития Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет предложена в ближайшее время, она включит в себя критерии соответствия клубов. Об этом журналистам заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

В течение нынешнего сезона КХЛ велись разговоры об исключении из состава лиги ханты-мансийской "Югры" и новокузнецкого "Металлурга" из-за финансовых и инфраструктурных проблем.

"Завершился трехсезонный период вывода КХЛ на определенный устойчивый уровень. Мы будем предлагать совету директоров стратегию развития лиги на семь лет, где будут различные сценарии развития, в том числе и сценарий, который подразумевает, что клубы, которые по совокупности критериев не будут соответствовать уровню лиги, будут заменяться на клубы, которые стремятся войти в лигу", - заявил Чернышенко.

"Мы будем последовательны: сначала утвердим стратегию, критерии, которые необходимы для того, чтобы определять, какие клубы будут играть в лиге. А затем будем принимать решение. Поэтому я бы сейчас воздержался от упоминания каких-то клубов. Но то, что мы будем стимулировать клубы и их владельцев на более эффективную работу, больший профессионализм, лучший спортивный результат под давлением возможного отчисления, это действительно так", - отметил глава КХЛ.

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По словам Чернышенко, совет директоров КХЛ соберется для подведения итогов в конце мая. "Совет директоров мы планируем провести с подведением итогов сезона после чемпионата мира. Думаю, что в конце мая мы все соберемся и расскажем все. А пока я хотел бы напомнить тем клубам, которые не подали еще финансовые заявки, что 30 апреля закрывается прием этой информации, и потом она не будет приниматься", - сказал он.

"Давайте дождемся конкретных сроков, не будем забегать вперед и опираться на всякие слухи", - добавил президент КХЛ.

КХЛ старается улучшить качество судейства

Качество судейства в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) неидеальное, но предпринимаются шаги по его улучшению, рассказал Чернышенко.

В воскресенье в Магнитогорске местный "Металлург" в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл санкт-петербургскому СКА со счетом 3:5. В итоге петербуржцы стали победителями турнира. После четвертой игры серии тренеры и хоккеисты "Металлурга" жаловались на ошибки судей.

"Мы опираемся на профессиональное мнение судейского корпуса, будем работать. Судейство неидеальное, но мы стараемся улучшить", - сказал Чернышенко.

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