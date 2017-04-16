"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" обыграл лондонский "Челси" со счетом 2:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Маркус Рашфорд (7-я минута) и Андер Эррера (49).
Манкунианцы продлили беспроигрышную серию в турнире до 22 матчей. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" идет на пятом месте, набрав 60 очков. "Челси" лидирует с 75 баллами.
Следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет 23 апреля в гостях против "Бернли". "Челси" двумя днями позже примет "Саутгемптон".