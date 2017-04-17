Путин поздравил велогонщика Дениса Дмитриева с победой на ЧМ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил российскому велогонщику Денису Дмитриеву телеграмму, где поздравил его с золотой медалью в индивидуальном спринте на чемпионате мира по велоспорту на треке, который завершился в воскресенье в Гонконге. Текст телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"Вы убедительно подтвердили высочайший класс мастерства, в упорной борьбе с сильными соперниками одержали красивую победу", - говорится в поздравлении главы государства.

Путин выразил уверенность, что "отличная подготовка, целеустремленность и по-настоящему спортивный характер" велогонщика будут и впредь помогать ему добиваться столь же значимых результатов.

В финале российский спортсмен по итогам двух заездов опередил голландца Гарри Лаврейсена. Третье место занял австралиец Итан Митчелл.

Дмитриев в данной дисциплине выиграл бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира и три золота чемпионатов Европы.

Также президент РФ отметил блестящее мастерство и силу духа чемпионки мира по велотреку Дарьи Шмелевой, которая выиграла золото в гите.

"На сложнейшей дистанции вы продемонстрировали блестящее мастерство, силу духа и волю. Это позволило вам на нынешнем чемпионате мира вновь подняться на высшую ступень пьедестала почета", - говорится в поздравлении главы государства.

Путин пожелал спортсменке успехов на предстоящих стартах, благополучия и всего самого доброго.

Гит не является олимпийской дисциплиной, медали в данном виде программы не разыгрываются на Олимпиадах с 2008 года. В гите спортсменки соревнуются на дистанции 500 м, для победы нужно показать лучшее время. Для Шмелевой эта медаль стала первой, завоеванной в личной гонке на чемпионатах мира.