Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федеральное медико-биологическое агентство нашло замену мельдонию

Спорт
19 апреля, 14:47 дата обновления: 19 апреля, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Кроме того, глава агентства Владимир Уйба рассказал, что WADA признало индивидуальную скорость накопления мельдония в организме человека
Поделиться
Материал из 1 страницы
Лекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой "Милдронат"

Лекарственный препарат мельдоний, продающийся под торговой маркой "Милдронат"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России нашло замену мельдонию, запрещенному с 1 января 2016 года. Об этом журналистам заявил глава агентства Владимир Уйба.

"Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний", -  сказал он.

Мельдоний был внесен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года, с того момента положительный результат на него дали допинг-пробы более 300 спортсменов. Среди них было немало представителей России, большая часть которых была впоследствии оправдана. Причиной стала беспрецедентная ситуация, когда сроки вывода препарата из организма оказались не до конца изученными, и не было возможности выяснить, когда спортсмен принимал мельдоний - после 1 января либо еще в 2015 году, когда он не входил в число запрещенных.

WADA признало индивидуальную скорость накопления мельдония в организме человека

По словам Уйбы, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало индивидуальный характер накопления мельдония у каждого человека, согласно итогам исследования ФМБА у испытуемых по истечению девяти месяцев зафиксирована разная концентрация запрещенного вещества.

"Мы провели плановые переговоры с WADA, наши ученые провели большую работу с ними в конце марта в Женеве. Первое - WADA признало наш протокол об исследовании в отношении 32 испытуемых, которым была проведена курсовая доза мельдония - один месяц. WADA по мельдонию делает отсылку к индивидуальным особенностям организма. Отчет, подписанный представителем WADA, будет выпущен в немецком журнале о медицине", - рассказал Уйба.

"WADA признало наше исследование, назвав его первым единственным и достоверным широкомасштабным исследованием. Что мы выявили и что признало WADA: по истечении девяти месяцев у пяти из шести испытуемых концентрация в моче составила от 18 до 20 нанограммов на литр, а предел WADA установлен в 100 нанограмм. Еще у одного испытуемого - 400 нанограмм. Вывод, с которым согласился WADA, что есть индивидуальное накопление вещества", - добавил он.

ФМБА в 2016 году было поручено провести научно-исследовательскую работу с целью определения сроков выведения данной субстанции и продуктов ее метаболизма из организма человека, а также сроков химико-аналитического определения в биологических образцах (моча, плазма крови).

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов WADA с 1 января 2016 года. При этом с начала 2016 года допинг-пробы почти 300 спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана. Организация приняла решение, что содержание мельдония менее одного микрограмма на миллилитр (1 мкг) в допинг-пробе спортсмена, сданной до 1 марта 2016 года, является допустимым. В сентябре WADA опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

Смотрите также

Глава ФМБА: пробы спортсменов на мельдоний будут пересмотрены, а обвинения сняты
ФМБА потратило на исследование мельдония 80 млн рублей
ФМБА в апреле обсудит с WADA исключение мельдония из запрещенного списка

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Омской области найдены две пропавшие школьницы
2
Во Владимирской области уничтожены два уроженца Центральной Азии, готовившие теракты
3
Минэнерго Украины подало в правительство документ о запрете ввоза угля из РФ
4
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий
5
Медведев выступает с отчетом правительства в Госдуме. Онлайн
6
Медведев об экономике, медицине, пенсиях и "политических проходимцах"
7
CBS: ИГ применило иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке
Темы дня
Загрузка...
Реклама