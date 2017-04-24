Арбитр Еськов был снят с матча ЦСКА - "Локомотив" по причине представленного ему отдыха

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) после матча "Зенит" - "Урал" дал отдохнуть и восстановить свои силы арбитру Алексею Еськову, который должен был работать на игре ЦСКА - "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента Андрей Будогосский.

В субботу Еськов работал на матче 24-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0). По ходу встречи арбитр удалил трех футболистов екатеринбургской команды - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. После матча президент "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения судьи. В среду Еськов должен был работать на матче 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом", но вместо него был назначен Сергей Карасев.

"Еськову дали отдохнуть, чтобы он восстановился психологически, потому что была тяжелая игра. Комиссии еще не было, поэтому выносить какой-то вердикт я бы не спешил. Представляете, как тяжелая игра была у Еськова, он должен восстановиться. Будет комиссия, посмотрим, какое решение они примут", - сказал Будогосский.

Также в субботу в матче "Локомотив" - "Амкар" (3:3) с претензиями к главному арбитру встречи Сергею Иванову вышли представители железнодорожников, которые так же настроены жаловаться на судью. По мнению главного тренера "Локомотива" Юрия Семина, Иванов ошибочно назначил пенальти в ворота "Локомотива", а также засчитал гол из положения вне игры.

Иванов был назначен резервным арбитром на матч 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Уфой". "Что касается Иванова, у нас не могут судьи работать на каждом туре. Кто-то был главным арбитром в этом туре, кто-то - резервным, кто-то - в первом дивизионе. Они все меняются, это все в рамках обычного режима", - отметил глава департамента.

Матч 25-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Локомотивом" пройдет в среду в Москве и начнется в 19:30. "Ростов" и "Уфа" сыграют во вторник на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону, встречу обсудит Алексей Николаев.