Судейство не уровня ФИФА: "Зенит" со скандалом обыграл "Урал" в историческом матче

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") обернулся судейским скандалом. "Зенит" в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 2:0 обыграл "Урал", причем московский арбитр Алексей Еськов показал три красные карточки футболистам гостей.

"Судье была выгодна победа "Зенита"

Главные события исторического для Петербурга матча пришлись на второй тайм. Болельщики ждали забитых мячей, но раньше они увидели красные карточки, причем сразу две для игроков "Урала". На 60-й минуте Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику Эрику Бикфалви, нападающий "Урала" Роман Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что получил прямую красную карточку. На 86-й минуте, когда "Зенит" вел в счете, Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику екатеринбуржцев Роману Емельянову после его стычки с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, который также был наказан предупреждением.

Естественно, действия судьи вызвали отклик у участников матча. Ожидаемо эмоциональнее всех высказался президент "Урала" Григорий Иванов. "Вы что, издеваетесь? - отреагировал Иванов на просьбу оценить матч. - Что вы мне задаете вопросы? Задавайте вопросы судье. У нас так никогда футбола не будет".

"Дзюба первый начал, а я ответил, не буду же я молчать - в итоге удалили меня, - рассказал об эпизоде с удалением Емельянов. - Понятно, что судья дал мне карточку, ему же выгодно было, чтобы мы проиграли. "Зенит" не забил нам, и судья сломал игру. Если бы не судья, мы бы на ничью дотерпели".

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, напротив, назвал все решения арбитра верными. "Я досматривал игру на телефоне и могу сказать, что все удаления были верными. Нечего было драться после гола, так что все правильно", - сказал форвард, которого заменили в конце первого тайма.

Тему судейства в этой встрече закрыл президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. "Есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА", - сказал Мутко.

Газон будет готов к Кубку конфедераций

Итог первого матча на новом стадионе, который был официальным тестовым мероприятием Международной федерации футбола (ФИФА), подвел генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. "Стадион сработал, были моменты, которые мы с определенной настороженностью воспринимали. Теперь можно сказать, что наша настороженность во многом развеялась. Естественно, еще много предстоит сделать, никогда такой сложный организм, как стадион, не работает идеально с первой игры, это нормально", - отметил Сорокин.

Футболистам сама арена понравилась. К примеру, французский полузащитник "Зенита" Йоанн Молло, автор второго мяча в матче, сравнил новую арену в Петербурге со знаменитым стадионом мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу".

Объектом критики стадиона стало качество газона. "Поле мешало, - признался после матча Кокорин. - Больше времени приходилось тратить на прием мяча, плюс большие куски дерна вырываются".

В свою очередь, Сорокин заверил, что к Кубку конфедераций на арене будет достойное поле. "Надо учитывать, что это новый стадион, поле от периода зимней спячки проснулось буквально 40 дней назад. Для 40 дней оно в том состоянии, в котором должно находиться. Специалисты, консультанты, наши эксперты заверяют, что надо дать еще немного времени и к Кубку конфедераций поле будет в достойном состоянии", - сказал Сорокин.

Еще два домашних матча "Зенита" на новом стадионе пройдут в статусе тестовых. 7 мая сине-бело-голубые примут "Терек", а 15 мая - "Краснодар".