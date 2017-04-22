Тарханов: "Урал" подаст протест на работу судьи в матче с ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Арбитр матча 24-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Уралом" делал все для того, чтобы санкт-петербургская команда одержала победу, екатеринбургский клуб подаст протест на работу судьи. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

"Урал" уступил "Зениту" со счетом 0:2, в матче были удалены три игрока екатеринбургской команды. Встреча была первой на недавно построенном стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"). Главным арбитром матча был москвич Алексей Еськов.

"Да, в протоколе напишем, что мы не согласны (с решениями рефери). Будем подавать протест", - сказал Тарханов.

"Помню, когда я работал в ЦСКА, судья (Виктор) Ярыгин нас "убил" в Тюмени. Его в результате пожизненно дисквалифицировали. То, что сегодня было три удаления, это, может, и не убийство "Урала", но делалось все для того, чтобы "Зенит" выиграл", - отметил тренер.

"Я понимаю, что хотелось победить на новом стадионе, но так нельзя", - добавил специалист. На вопрос, хотел ли он увести команду с поля в знак протеста против судейства, Тарханов ответил: "Нет, так нельзя, ведь тогда бы последовала дисквалификация. Такой случай был в Болгарии (ранее Тарханов работал в болгарской "Славии". - Прим. ТАСС). Хотя, конечно, неприятно, что судья вмешался в игру".

Тарханов сравнил судейство в матче с "Зенитом" с работой арбитра в четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов между испанским "Реалом" и "Баварией", где с поля был удален полузащитник немецкой команды Артуро Видаль. "Это как когда у "Баварии" удалили игрока ни за что, весь мир гудел.

Только у нас не одно удаление, а три", - сказал главный тренер "Урала".