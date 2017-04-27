Блаттер дал показания французской юстиции по делу о ЧМ-2018 и ЧМ-2022

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер был заслушан французскими следователями в качестве свидетеля по делу о предоставлении России и Катару прав на проведение чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Об этом сообщило агентство AFP, ссылаясь на данные, полученные из следственных кругов.

Согласно этим сведениям, 20 апреля Блаттер дал показания на территории Швейцарии, на что было дано разрешение местной юстиции после получения запроса о международном содействии, направленного французскими следственными органами.

Французская прокуратура по финансовым нарушениям открыла предварительное следствие в 2016 году в отношении ФИФА по подозрению в активной коррупции, создании преступной группировки, торговле влиянием и хранении финансовых средств, полученных путем торговли влиянием. Расследуются условия, на которых руководство ФИФА предоставило России и Катару права на проведение чемпионатов мира. Аналогичные расследования ведутся во стороны Швейцарии и США.