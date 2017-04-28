Проблемы с мотором возникли на машине Сироткина в первой практике Гран-при России

СОЧИ, 28 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Резервный пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" Сергей Сироткин остановился на трассе во время первой свободной практики Гран-при России.

На машине россиянина возникли проблемы с мотором. "Мой мотор выключился", - сказал Сироткин по командному радио.

Россиянин не смог продолжить практику.

Гран-при России проходит в Сочи с 28 по 30 апреля.