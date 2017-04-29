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Голкипер "Тампы" Василевский отметил, что улучшил игру клюшкой благодаря Бишопу

Спорт
29 апреля, 10:09 UTC+3 ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Также вратарь выразил свое мнение по поводу невыхода "Тампы" в плей-офф Кубка Стэнли

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Андрей Василевский

Андрей Василевский

© AP Photo/Gerry Broome, архив

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 29 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Андрей Василевский улучшил свою игру клюшкой благодаря бывшему партнеру по команде Бену Бишопу. Такое мнение вратарь сборной России высказал журналистам.

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В конце февраля "Тампа" обменяла основного на то время голкипера Бишопа в "Лос-Анджелес". Поле этого Василевский стал первым вратарем команды

"Не думал, что стану первым номером в "Тампе". Не забивал себе голову разговорами про наши отношения с Бишопом. Сколько меня не спрашивали - всегда говорил, что не буду об этом разговаривать. Ничего интересного в этом нет", - сказал россиянин.

"Бишоп просто подсказывал мне перед играми, кто куда бросает, как клюшкой играть. Самый большой плюс, что я стал намного лучше играть клюшкой. Он лучший в лиге по этому показателю. Мне повезло, что я играл именно с ним", - подчеркнул россиянин.

"В непопадании в плей-офф НХЛ виноваты сами"

Также голкипер выразил свое мнение по поводу невыхода "Тампы" в плей-офф Кубка Стэнли.

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"Мы постоянно играли лучше, поэтому была отличная концовка. Прибавилось ли уверенности, когда стал первым номером? Ничего особенно не поменялось, когда Бишопа обменяли. Сами виноваты, что не попали в плей-офф. Где-то должны были забивать, где-то - не пропускать важные голы", - считает игрок сборной России.

Также Василевский отметил, что в словах его партнера по команде Никиты Кучерова, который заявил, что некоторые игроки "Тампы" засиделись в команде, поскольку понимали, что у них нет конкурентов из-за потолка зарплат, есть доля правды.

"Я не читал его слов. Но могу сказать, что никто не любит правду. И если кто-то ее сказал, то все думают, что он зазнался и говорит какие-то ненормальные вещи", - сказал Василевский.

"Не хочу обсуждать его слова. Он сказал - это его право", - подытожил голкипер.

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