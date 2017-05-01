Подберезкин: футболисты "Краснодара" в матче с "Анжи" сыграли не лучшим образом

КРАСНОДАР, 1 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты "Краснодара" во встрече чемпионата России с "Анжи" сыграли не самым лучшим образом. Такое мнение после матча журналистам высказал полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин.

В понедельник "Краснодар" дома сыграл с "Анжи" вничью - 0:0.

"Я бы не сказал что "Анжи" хорошо сыграл. Просто мы не самый лучший матч провели. Тренер просил больше получать мяч между защитниками и полузащитниками, создавать остроту у ворот, нам не удалось этого сделать", - заметил он.

После 26 игр "Краснодар" имеет в активе 45 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В 27-м туре команда 7 мая в гостях сыграет с "Оренбургом".