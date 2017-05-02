НОВОГОРСК /Московская область/, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин будет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

"Капитаном будет Мозякин, ассистентами - Вадим Шипачев и Антон Белов", - сказал Знарок.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.