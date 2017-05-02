Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Драку футболистов "Локомотива" и "Урала" в финале Кубка России могли спровоцировать слова полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша. Об этом журналистам заявил хавбек "Урала" Роман Емельянов.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили - со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался", - сказал Емельянов.