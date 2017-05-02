Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать

Спорт
2 мая, 22:00 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

В концовке матча произошла массовая потасовка, в результате четыре футболиста получили красные карточки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 2 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Драку футболистов "Локомотива" и "Урала" в финале Кубка России могли спровоцировать слова полузащитника железнодорожников Мануэла Фернандеша. Об этом журналистам заявил хавбек "Урала" Роман Емельянов.

"Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0 в финале Кубка России и стал семикратным обладателем трофея. В компенсированное ко второму тайму время началась стычка между полузащитником "Локомотива" Мануэлем Фернандешем и хавбеком "Урала" Артемом Фидлером, которая переросла в массовую драку с участием большинства игроков обеих команд и некоторых запасных. В результате красные карточки получили - со стороны "Локомотива" Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны "Урала" Фидлер и Эдгар Манучарян.

"Я эпизод в конце нормально не видел, потому что был на скамейке. Но Артем сказал, что Фернандеш сказал что-то про его маму. Вот он и не сдержался", - сказал Емельянов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Локомотива"
18
"Локомотив" стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
19
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Емельянов: Фидлер сказал, что Фернандеш оскорбил его мать
2
Российский военный советник убит снайпером боевиков в Сирии
3
Опубликован список домов подпадающих под голосование о реновации в Москве
4
Путин и Трамп обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
7
Microsoft представила новый ноутбук и специальную версию ОС
Темы дня
Загрузка...
Реклама