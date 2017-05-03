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Наумов: футболистам "Локомотива" Ари и Фарфану надо сдерживать эмоции на поле

Спорт
3 мая, 13:22 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Бывший президент "Локомотива" рассказал, что на него произвели большое впечатление стадион и болельщики

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Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

Игрок "Урала" Эдгар Манучарян атакует форварда "Локомотива" Ари

© Сергей Савостьянов/ТАСС

СОЧИ, 3 мая. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающие футбольного клуба "Локомотив" Ари и Джефферсон Фарфан, удаленные в финале Кубка России с "Уралом" за участие в массовой драке, должны сдерживать свои эмоции на поле. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент клуба Николай Наумов.

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Во вторник московский "Локомотив" обыграл екатеринбургский "Урал" в финале Кубка России со счетом 2:0. На последних минутах встречи на поле произошла массовая драка, в результате которой были удалены Ари и Фарфан из "Локомотива", а также Артем Фидлер и Эдгар Манучарян из "Урала".

"Драка немного омрачила впечатления, - заявил Наумов. - Конечно, надо сдерживать свои эмоции и Ари, и Фарфану, и уральским футболистам, и Артему Фидлеру с Мануэлем Фернандешем, которые начали. Тем не менее, я думаю, главное, что была хорошая игра, настоящий кубковый матч. Такие эмоции бывают, но все молодые и горячие - что теперь делать?".

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу на фоне скандалов

Также собеседник ТАСС рассказал, что на него произвели большое впечатление стадион и болельщики. "Я жил с командой в гостинице, общался со всеми, часто с ними встречаюсь. Вчера мы сидели с Юрием Павловичем (Семиным, главным тренером "Локомотива". - Прим. ТАСС), и я сказал, что могу предсказать результат матча: 2:0 в нашу пользу и забьет Алексей Миранчук, и я угадал. Вообще стадион произвел очень сильное впечатление, он очень красивый".

"То, что приехало почти восемь тысяч болельщиков "Локомотива" - это редчайший случай для любого клуба, перфоманс был великолепный. Да, они переборщили немного с эмоциями, когда начали выбегать на поле в конце матча, но такое бывает, просто стадион не до конца готов, опыта не хватало, это всего лишь третий тестовый матч, но стадион наладится, все будет в порядке. Игра мне понравилась, план Юрия Павловича сработал - первый тайм играли немного осторожно, но полностью контролировали мяч, в результате чего уральцы подустали во втором тайме, появились свободные зоны и удалось забить два гола", - добавил бывший президент "Локомотива".

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