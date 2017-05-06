Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира по хоккею посетят более 600 тысяч человек

Болельщики на матче чемпионата мира 2017 года в Париже © EPA/ETIENNE LAURENT

КЕЛЬН /Германия/, 6 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Около 600-700 тысяч человек посетят встречи чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС сообщили организаторы турнира.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

"Порядка 600-700 тысяч болельщиков придут посмотреть встречи мирового первенства", - сказано в сообщении.

Также там рассказали, что для освещения турнира аккредитовались более тысячи журналистов, 400 редакторов и 150 фотографов.

Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 ОТ). Второй матч против команды Италии состоится в воскресенье (13:15 мск).