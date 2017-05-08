Роман Ротенберг: хоккеистам сборной России необходимо продолжать прогрессировать

КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России по хоккею необходимо прогрессировать и работать над ошибками на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

В понедельник сборная России со счетом 6:3 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

"Надо прогрессировать дальше и работать над ошибками. Все старались порадовать страну", - сказал Ротенберг.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1). Следующий матч россиян против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).