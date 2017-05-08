Роман Ротенберг: хоккеистам сборной России необходимо продолжать прогрессировать

Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мираСпорт 8 мая, 21:59
Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрдЭкономика и бизнес 8 мая, 21:43
Госдеп считает низкой вероятность возникновения конфликта между РФ и США в АрктикеМеждународная панорама 8 мая, 21:40
Обама рекомендовал Трампу не назначать Флинна помощником по нацбезопасностиМеждународная панорама 8 мая, 21:33
Берл Лазар призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войныОбщество 8 мая, 21:15
Клинцевич: планы Киева сделать 9 мая рабочим днем говорят о крайнем национализмеПолитика 8 мая, 21:08
Третьяк считает, что вратарь Сорокин сыграет с датчанами на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 21:01
В Ночной хоккейной лиге ожидают участие Путина в гала-матче фестиваля в СочиСпорт 8 мая, 20:59
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на МозякинеСпорт 8 мая, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 8 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборной России по хоккею необходимо прогрессировать и работать над ошибками на чемпионате мира. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В понедельник сборная России со счетом 6:3 обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
"Надо прогрессировать дальше и работать над ошибками. Все старались порадовать страну", - сказал Ротенберг.
Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Сборная России, выступающая в группе А, сыграет все матчи предварительной стадии в Кельне. Первую встречу россияне завершили победой над шведами (2:1 Б), во второй игре были разгромлены итальянцы (10:1). Следующий матч россиян против команды Дании состоится в четверг (начало - 17:15 мск).