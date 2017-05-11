Федор Емельяненко проведет четырехнедельный сбор в Нидерландах перед боем с Митрионом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 мая. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко проведет четырехнедельный сбор в Амстердаме перед поединком с американцем Мэттом Митрионом. Об этом Емельяненко заявил ТАСС.

Бой Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

"Первый этап подготовки проходил в Москве, основная работа была направлена на подъем выносливости и физической силы, - сказал Емельяненко. - Сейчас я на четыре недели отправлюсь в Нидерланды, первая неделя будет более спокойной, а потом предстоят три недели хороших нагрузок и спаррингов. Ближе к концу второго этапа увеличится количество спаррингов, из Нидерландов я отправлюсь в США. Проходить сборы не тяжело, просто иногда из-за накопившейся усталости "вылезают" какие-то травмы".

Емельяненко также отметил, что сборы вдали от дома помогут провести подготовку с большей концентрацией.

"К прошлому бою, который не состоялся, я готовился в Старом Осколе, и туда ко мне приезжал мой друг и тренер Питер Тайссе, - отметил боец. - Теперь я поеду в Нидерланды, чтобы совсем изолироваться и полноценно подготовиться. Потому что, как ни крути, мне сложно дома готовиться, проходят встречи, приезжают люди и так далее. Сейчас на сборы я поеду один".

40-летний Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.