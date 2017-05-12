Колобков: Россия должна сама производить качественный спортинвентарь

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ХИМКИ /Московская область/, 12 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Минспорт совместно с Минпромторгом планирует усилить работу по импортозамещению в области спортивного инвентаря. Об этом министр спорта РФ Павел Колобков заявил на совещании об обеспечении условий подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации.
"Важной темой остается материально-техническое обеспечение сборных России, так как спортивный результат зависит не только от физической подготовки, но и от качества используемого технического инвентаря. В настоящее время практически 100 процентов закупаемого инвентаря и оборудования из-за рубежа. В данной ситуации необходимо продолжить и усилить работу совместно с Минпромторгом России по импортозамещению. Мы разработаем стратегию импортозамещения до 2025 года", - сказал он.