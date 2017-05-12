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Хоккеист Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира

Спорт
12 мая, 20:56 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной

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Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 12 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин заявлен за сборную России для участия в чемпионате мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

"Тренерский штаб национальной сборной России принял решение заявить в состав сборной России нападающего Валерия Ничушкина. После приезда в Кельн и заявки Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова защитники Алексей Береглазов, Михаил Науменков, нападающие Кирилл Капризов, Андрей Светлаков и Роман Любимов покинут расположение сборной", - говорится в сообщении пресс-службы.

Чемпионат мира проходит с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Следующий матч сборная России проведет против команды Словакии, игра состоится в субботу (начало в 17:15 мск).

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