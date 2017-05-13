Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гавриков: выходить на лед во втором периоде матча Россия - Словакия было опасно

Спорт
13 мая, 20:21 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Начало второго периода матча чемпионата мира было отложено из-за проблем со льдом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эпизод матча Россия - Словакия

Эпизод матча Россия - Словакия

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Было опасно появляться на льду до перезаливки во втором периоде матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.

Галерея
18 фото
© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

В субботу в Кельне сборная России со счетом 6:0 разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Начало второго периода было отложено из-за проблем со льдом.

"У них хорошая команда, давили вначале, показывали агрессивный хоккей. Но мы хладнокровно реализовывали свои моменты и выжали из них все, что могли", - сказал Гавриков.

"Непонятно, что случилось - вышли на лед, как на стиральную доску. Коньки и клюшка дрожали, это было опасно. После перезаливки стало лучше, но не полностью. К нам подъехал арбитр и сказал, что сделать с этим ничего нельзя", - добавил защитник.

В следующем матче 15 мая российская команда встретится со сборной Латвии (начало - 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2017 по хоккею
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
14
Звезды футбола в Казани: Роналдиньо и Окоча открыли парк Кубка конфедераций
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин на стадионе "Фишт" после победы команды в финальном матче Кубка России по футболу между командами "Урал" и "Локомотив"
5
Известному футбольному тренеру Юрию Семину исполняется 70 лет
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Жертвами автокатастрофы в Турции стали 23 человека
2
Минобороны: РФ приглашала и будет приглашать журналистов на учения и без советов с Запада
3
Британский программист временно приостановил атаку вируса WannaCry
4
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
5
Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею
6
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
7
"Локомотив" разгромил "Оренбург" в прощальном матче Лоськова
Темы дня
Загрузка...
Реклама