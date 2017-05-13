Гавриков: выходить на лед во втором периоде матча Россия - Словакия было опасно

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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Было опасно появляться на льду до перезаливки во втором периоде матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии. Такое мнение журналистам высказал защитник российской команды Владислав Гавриков.
В субботу в Кельне сборная России со счетом 6:0 разгромила команду Словакии в матче чемпионата мира и обеспечила себе выход в 1/4 финала. Начало второго периода было отложено из-за проблем со льдом.
"У них хорошая команда, давили вначале, показывали агрессивный хоккей. Но мы хладнокровно реализовывали свои моменты и выжали из них все, что могли", - сказал Гавриков.
"Непонятно, что случилось - вышли на лед, как на стиральную доску. Коньки и клюшка дрожали, это было опасно. После перезаливки стало лучше, но не полностью. К нам подъехал арбитр и сказал, что сделать с этим ничего нельзя", - добавил защитник.
В следующем матче 15 мая российская команда встретится со сборной Латвии (начало - 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.