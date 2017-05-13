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Знарок надеется, что Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ с латвийцами

Спорт
13 мая, 20:35 дата обновления: 13 мая, 20:52 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Форвард из-за микротравмы пропустил встречу со словаками (6:0)

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Артемий Панарин (в центре)

Артемий Панарин (в центре)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Артемий Панарин, вероятно, сыграет на чемпионате мира по хоккею в матче с командой Латвии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Олег Знарок.

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Сборная России разгромила словаков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею

Панарин из-за микротравмы пропустил матч сборной России со словаками (6:0), который прошел в субботу в Кельне. Накануне форвард не участвовал в тренировке команды.

"Сегодня ему было лучше, но решили поберечь на следующую игру. Думаю, что все будет нормально", - сказал Знарок.

Тренер остался доволен игрой дебютировавшего на мировом первенстве Валерия Ничушкина. "Первый матч - ему было очень тяжело после такого перерыва. Он сыграл на своем уровне, меньшинство закрыл в нужный момент", - отметил он.

"Если бы "Вашингтон" прошел дальше, мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника Науменкова. Нам нужен был игрок для оборонительных функций в меньшинстве", - добавил он.

Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.

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