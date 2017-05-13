Знарок надеется, что Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ с латвийцами

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Знарок надеется, что Панарин сыграет за сборную России в матче ЧМ с латвийцамиСпорт 13 мая, 20:35
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КЕЛЬН /Германия/, 13 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Артемий Панарин, вероятно, сыграет на чемпионате мира по хоккею в матче с командой Латвии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Олег Знарок.
Панарин из-за микротравмы пропустил матч сборной России со словаками (6:0), который прошел в субботу в Кельне. Накануне форвард не участвовал в тренировке команды.
"Сегодня ему было лучше, но решили поберечь на следующую игру. Думаю, что все будет нормально", - сказал Знарок.
Тренер остался доволен игрой дебютировавшего на мировом первенстве Валерия Ничушкина. "Первый матч - ему было очень тяжело после такого перерыва. Он сыграл на своем уровне, меньшинство закрыл в нужный момент", - отметил он.
"Если бы "Вашингтон" прошел дальше, мы бы заявили и Ничушкина, и Капризова, и защитника Науменкова. Нам нужен был игрок для оборонительных функций в меньшинстве", - добавил он.
Следующий матч сборная России проведет 15 мая против команды Латвии (начало 21:15 мск). Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже.