"Локомотив" разгромил "Оренбург" в прощальном матче Лоськова

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над "Оренбургом" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Голы забили Ари (37-я и 50-я минуты), Тарас Михалик (72) и Мануэл Фернандеш (85).

В основном составе впервые за долгое время вышел на поле знаменитый в прошлом полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов. Он вывел московский клуб на матч с капитанской повязкой, установив таким образом рекорд чемпионатов России по числу проведенных на турнире сезонов (20). Однако уже на 13-й минуте встречи, которая стала для 43-летнего полузащитника прощальной, он был заменен.

"Локомотив" с 39 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. "Оренбург", в активе которого 26 баллов, занимает 13-ю строчку. В следующем туре "Локомотив" 17 мая сыграет в гостях против екатеринбургского "Урала", в тот же день "Оренбург" примет "Уфу".