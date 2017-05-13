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"Локомотив" разгромил "Оренбург" в прощальном матче Лоськова

Спорт
13 мая, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" одержал крупную победу над "Оренбургом" со счетом 4:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата России.

Голы забили Ари (37-я и 50-я минуты), Тарас Михалик (72) и Мануэл Фернандеш (85).

В основном составе впервые за долгое время вышел на поле знаменитый в прошлом полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов. Он вывел московский клуб на матч с капитанской повязкой, установив таким образом рекорд чемпионатов России по числу проведенных на турнире сезонов (20). Однако уже на 13-й минуте встречи, которая стала для 43-летнего полузащитника прощальной, он был заменен.

"Локомотив" с 39 очками идет на седьмом месте в турнирной таблице. "Оренбург", в активе которого 26 баллов, занимает 13-ю строчку. В следующем туре "Локомотив" 17 мая сыграет в гостях против екатеринбургского "Урала", в тот же день "Оренбург" примет "Уфу".

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