Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США Джонни Гудро рад тому факту, что команда проведет четвертьфинал чемпионата мира по хоккею в Кельне. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми с 18 баллами, стали американцы, которые гарантированно проведут матч четвертьфинала в Кельне.

"Эта победа для нас особенная, великолепная победа. Мы постоянно догоняли, но когда вышли вперед, смогли победить. Рад, что команда останется в Кельне и не придется уезжать в Париж. Мы получим больше отдыха", - сказал Гудро.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник американцев по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии.