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Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

Спорт
16 мая, 20:09 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Американцы выиграли у россиян, заняли первое место в группе и гарантированно проведут матч 1/4 финала в Кельне

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Джонни Гудро

Джонни Гудро (справа)

© EPA/SASCHA STEINBACH

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США Джонни Гудро рад тому факту, что команда проведет четвертьфинал чемпионата мира по хоккею в Кельне. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми с 18 баллами, стали американцы, которые гарантированно проведут матч четвертьфинала в Кельне.

"Эта победа для нас особенная, великолепная победа. Мы постоянно догоняли, но когда вышли вперед, смогли победить. Рад, что команда останется в Кельне и не придется уезжать в Париж. Мы получим больше отдыха", - сказал Гудро.

Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник американцев по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии.

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