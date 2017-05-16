Хоккеист сборной США Гудро доволен, что команда проведет четвертьфинал ЧМ в Кельне

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КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной США Джонни Гудро рад тому факту, что команда проведет четвертьфинал чемпионата мира по хоккею в Кельне. Об этом он сообщил журналистам.
Во вторник сборная России со счетом 3:5 проиграла команде США в матче чемпионата мира. По итогам предварительного раунда россияне с 17 очками заняли второе место в группе А. Первыми с 18 баллами, стали американцы, которые гарантированно проведут матч четвертьфинала в Кельне.
"Эта победа для нас особенная, великолепная победа. Мы постоянно догоняли, но когда вышли вперед, смогли победить. Рад, что команда останется в Кельне и не придется уезжать в Париж. Мы получим больше отдыха", - сказал Гудро.
Чемпионат мира проходит 5-21 мая в Кельне и Париже. Соперник американцев по четвертьфиналу определится позднее, им станет сборная Чехии или Финляндии.