Подустали: российские хоккеисты потерпели первое поражение на ЧМ

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив команде США. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:5.

Матч с командой США должен был дать ответы на несколько вопросов. Кто завершит групповой этап победителем и до конца турнира останется в Кельне, а кто будет вынужден отправиться в Париж, чтобы провести матч четвертьфинала. Также было важно понять, насколько обоснованы претензии подопечных Олега Знарка на общий успех в турнире.

До этой игры россияне провели по сути один серьезный матч - стартовую встречу с командой Швеции (2:1 Б). Тогда российской сборной пришлось даже отыгрываться, но в итоге отечественные хоккеисты сумели довести матч до победы. Остальные пять встреч чемпионата проходили против соперников, которые значительно уступали россиянам в классе. Были разгромлены итальянцы (10:1), словаки (6:0), латвийцы (5:0), с разницей в три шайбы были обыграны немцы (6:3) и датчане (3:0).

По ходу турнира команда лишилась капитана Сергея Мозякина, который получил повреждение в матче с немцами и не смог продолжить турнир. Зато сборную пополнили нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, чей "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Не смог приехать на чемпионат другой представитель американского клуба Александр Овечкин, который, по собственным словам, находился не в лучшей форме. Также помочь команде не смог форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, имевший проблемы со здоровьем.

Состав команды

К шестому матчу группового раунда с командой Латвии тренерский штаб определился с сочетаниями звеньев. Номинально первое звено составили Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Плотников, второе - Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, играющие в аналогичном сочетании в санкт-петербургском СКА. Третье звено состояло из хоккеистов клубов НХЛ - Артемия Панарина, Евгения Наместникова и Никиты Кучерова.

Евгений Кузнецов, Валерий Ничушкин и Александр Барабанов вошли в четвертую тройку. Пары защитников выглядели следующим образом: Виктор Антипин - Антон Белов, Артем Зуб - Дмитрий Орлов. Иван Проворов остался без пары, поскольку другой защитник Андрей Миронов не попадал в заявку из-за ограничения по количеству игроков.

Игра в догонялки

Состав сборной России остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем против команды Латвии. Россияне вышли на игру с 13 нападающими и 7 защитниками. Место в воротах занял Андрей Василевский, который получил отдых в игре с латвийцами.

Матч вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, это было заметно по количеству очередей на входах в арену. Большую часть пришедших составили поклонники российской сборной. В итоге встреча прогнозируемо собрала аншлаг, при этом побив рекорд посещаемости одного матча на турнире. Игру посетило 18756 человек.

Инициативой большую часть матча владели американцы, которые по итогам встречи перебросали россиян со счетом 35:19. Также сборная России удивила большим количеством штрафного времени - 16 минут, 10 из которых подопечные Знарка получили в стартовой двадцатиминутке. Несмотря на это, россияне первыми открыли счет в первом периоде, американцы сравняли его во втором.

Игра в догонялки продолжалась до начала заключительного отрезка матча, к которому соперники подошли с равным счетом - 3:3. В итоге все решила шайба американцев в большинстве за семь минут до конца игры. Сборная США победила со счетом 5:3 и обеспечила себе первое место в группе, российская команда стала второй.

Усталость после игры с командой Латвии

После матча главный тренер россиян Олег Знарок объяснил поражение команды. "Было много ненужных удалений, играли половину первого периода в меньшинстве. Это следствие усталости. У нас было мало времени на восстановление после матча с командой Латвии", - сказал Знарок.

Накануне сборная России провела вечерний матч с командой Латвии, который завершился ближе к 23:00 по местному времени. А встреча с американцами проходила на следующий день и начиналась в 16:15 (17:15 мск).

С наставником согласился и форвард команды Сергей Андронов. "Возможно, мы устали, голы пропустили из-за того, что психологически немного устали, принимали неправильные решения. Было много моментов, но не смогли их реализовать из-за недостатка свежести. На результат повлияли и собственные ошибки", - считает защитник.

Париж или Кельн

Пока не определено место проведения четвертьфинала с участием российской команды. Теперь все зависит от исхода встречи между командами Германии и Латвии, которые позже во вторник определят заключительного участника плей-офф в группе А. Если им станет команда Германии, то россиянам придется провести матч 1/4 финала в Париже. Если победителем окажется сборная Латвии, то подопечные Знарка останутся в Кельне.

Также пока не определен соперник россиян. Им может стать сборная Чехии или Финляндии. Последней для встречи со сборной России необходимо в заключительном матче группы B победить канадцев.

Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая.