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Подустали: российские хоккеисты потерпели первое поражение на ЧМ

Спорт
16 мая, 21:48 UTC+3 КЕЛЬН корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Россияне проиграли американцам и заняли второе место в группе А

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Болельщик сборной России на матче с командой США

Болельщик сборной России на матче с командой США

© Александр Демьянчук/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 16 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею, уступив команде США. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 3:5.

Матч с командой США должен был дать ответы на несколько вопросов. Кто завершит групповой этап победителем и до конца турнира останется в Кельне, а кто будет вынужден отправиться в Париж, чтобы провести матч четвертьфинала. Также было важно понять, насколько обоснованы претензии подопечных Олега Знарка на общий успех в турнире.

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До этой игры россияне провели по сути один серьезный матч - стартовую встречу с командой Швеции (2:1 Б). Тогда российской сборной пришлось даже отыгрываться, но в итоге отечественные хоккеисты сумели довести матч до победы. Остальные пять встреч чемпионата проходили против соперников, которые значительно уступали россиянам в классе. Были разгромлены итальянцы (10:1), словаки (6:0), латвийцы (5:0), с разницей в три шайбы были обыграны немцы (6:3) и датчане (3:0).

По ходу турнира команда лишилась капитана Сергея Мозякина, который получил повреждение в матче с немцами и не смог продолжить турнир. Зато сборную пополнили нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, чей "Вашингтон" завершил выступление в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Не смог приехать на чемпионат другой представитель американского клуба Александр Овечкин, который, по собственным словам, находился не в лучшей форме. Также помочь команде не смог форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, имевший проблемы со здоровьем.

Состав команды

К шестому матчу группового раунда с командой Латвии тренерский штаб определился с сочетаниями звеньев. Номинально первое звено составили Иван Телегин, Сергей Андронов и Сергей Плотников, второе - Никита Гусев, Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, играющие в аналогичном сочетании в санкт-петербургском СКА. Третье звено состояло из хоккеистов клубов НХЛ - Артемия Панарина, Евгения Наместникова и Никиты Кучерова.

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Евгений Кузнецов, Валерий Ничушкин и Александр Барабанов вошли в четвертую тройку. Пары защитников выглядели следующим образом: Виктор Антипин - Антон Белов, Артем Зуб - Дмитрий Орлов. Иван Проворов остался без пары, поскольку другой защитник Андрей Миронов не попадал в заявку из-за ограничения по количеству игроков.

Игра в догонялки

Состав сборной России остался без изменений по сравнению с предыдущим матчем против команды Латвии. Россияне вышли на игру с 13 нападающими и 7 защитниками. Место в воротах занял Андрей Василевский, который получил отдых в игре с латвийцами.

Матч вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, это было заметно по количеству очередей на входах в арену. Большую часть пришедших составили поклонники российской сборной. В итоге встреча прогнозируемо собрала аншлаг, при этом побив рекорд посещаемости одного матча на турнире. Игру посетило 18756 человек.

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Инициативой большую часть матча владели американцы, которые по итогам встречи перебросали россиян со счетом 35:19. Также сборная России удивила большим количеством штрафного времени - 16 минут, 10 из которых подопечные Знарка получили в стартовой двадцатиминутке. Несмотря на это, россияне первыми открыли счет в первом периоде, американцы сравняли его во втором.

Игра в догонялки продолжалась до начала заключительного отрезка матча, к которому соперники подошли с равным счетом - 3:3. В итоге все решила шайба американцев в большинстве за семь минут до конца игры. Сборная США победила со счетом 5:3 и обеспечила себе первое место в группе, российская команда стала второй.

Усталость после игры с командой Латвии

После матча главный тренер россиян Олег Знарок объяснил поражение команды. "Было много ненужных удалений, играли половину первого периода в меньшинстве. Это следствие усталости. У нас было мало времени на восстановление после матча с командой Латвии", - сказал Знарок.

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Накануне сборная России провела вечерний матч с командой Латвии, который завершился ближе к 23:00 по местному времени. А встреча с американцами проходила на следующий день и начиналась в 16:15 (17:15 мск).

С наставником согласился и форвард команды Сергей Андронов. "Возможно, мы устали, голы пропустили из-за того, что психологически немного устали, принимали неправильные решения. Было много моментов, но не смогли их реализовать из-за недостатка свежести. На результат повлияли и собственные ошибки", - считает защитник.

Париж или Кельн

Пока не определено место проведения четвертьфинала с участием российской команды. Теперь все зависит от исхода встречи между командами Германии и Латвии, которые позже во вторник определят заключительного участника плей-офф в группе А. Если им станет команда Германии, то россиянам придется провести матч 1/4 финала в Париже. Если победителем окажется сборная Латвии, то подопечные Знарка останутся в Кельне.

Также пока не определен соперник россиян. Им может стать сборная Чехии или Финляндии. Последней для встречи со сборной России необходимо в заключительном матче группы B победить канадцев.

Матчи 1/4 финала пройдут 18 мая.

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