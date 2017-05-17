Хоккеист Даугавиньш заявил, что сборной Латвии не стыдно возвращаться домой после ЧМ

Игроки сборной России Александр Барабанов и сборной Латвии Каспарс Даугавиньш (слева направо) в матче чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Латвии © Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеистам сборной Латвии будет не стыдно возвращаться домой после вылета с чемпионата мира по хоккею, который проходит в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал форвард латвийской команды Каспарс Даугавиньш.

Во вторник сборная Германии по буллитам со счетом 4:3 победила команду Латвии и вышла в плей-офф чемпионата мира. Латвийцы завершили выступление на турнире, заняв пятое место в группе А.

"Были матчи в моей карьере похожие на этот по драматизму. Мы хотели выиграть, но не получилось. Я бы лучше играл овертаймы вместо буллитов, но таковы правила и все к ним готовы", - сказал Даугавиньш. "Трудно играть, когда соперника гонит 18 тысяч болельщиков, - продолжил форвард. - Это непросто, но все равно приятно выступать при полном стадионе. Мы верили всю игру, что можем выиграть, даже при счете 0:2".

Также Даугавиньш отметил сыгранность латвийской сборной. "Первый раз за долгие годы у нас был такой сплоченный коллектив. Все четыре звена играли ровно, каждую игру мы цеплялись. Спасибо большое Бобу Хартли за то, что привил нам другую культуру хоккея", - считает хоккеист.

"Домой возвращаться не стыдно, но обидно", - добавил он - Самым непростым для нас соперником была команда России, которая играла в очень неудобный хоккей. С первых минут они нас переиграли, у них хорошие шансы побороться за победу в турнире".

Чемпионат мира завершится 21 мая.