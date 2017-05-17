Положительное заключение: на "Казань-Арене" протестировали систему паспорта болельщика

КАЗАНЬ, 17 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Стадион "Казань-Арена" в среду принял последний тестовый матч перед Кубком конфедераций - игру 29-го тура чемпионата России по футболу между местным "Рубином" и московским ЦСКА. Впервые была опробована инновационная для футбола система прохода на арену по паспорту болельщика (Fan ID).

Паспорт болельщика станет неотъемлемой частью системы безопасности на предстоящих Кубке конфедераций и чемпионате мира. Он будет обязателен для прохода на стадион даже при наличии билета на матч. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы. Документ необходим для бронирования билетов, проезда в специальных поездах, также он дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи.

Паспорт в несколько кликов

"Рубин" еще в конце апреля объявил о том, что вход на матч с ЦСКА будет бесплатным, но только при наличии паспорта болельщика. В итоге стадион был заполнен наполовину - присутствовало 22 тысячи зрителей. Как рассказал ТАСС генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, организаторы изначально не рассчитывали на аншлаг: "Мы и не ожидали аншлага, все-таки есть несколько объективных факторов, например, будний день. Мы рассчитывали как минимум на половину стадиона, так и получилось; этого хватило, чтобы протестировать систему", - заявил он.

Получить паспорт болельщика можно было при помощи официального сайта, получив 11-значный пароль и пройдя процедуру регистрации на сайте Fan ID, после этого нужно было забрать паспорт, а вместе с ним и билет на матч в центрах выдачи, которых в городе два. Как рассказала корреспонденту ТАСС представительница одного из них - на пешеходной улице Баумана в центре Казани - очередь можно было увидеть только непосредственно в день игры: "Мы уже давно выдаем паспорта, тем более получить паспорт можно было в определенные дни в кассах стадиона. Сегодня в центр в основном обращаются приехавшие болельщики ЦСКА", - рассказала она. Получить паспорт можно было и рядом с ареной непосредственно перед игрой.

Главный вопрос заключался в том, насколько быстро зрители смогут попасть на арену при новой технологии. Организаторы применили простой, но действенный способ - некоторым болельщикам при первом контроле выдавали листочки с отметкой времени и просили сохранить до тех пор, пока его не заберет контролер при входе непосредственно на трибуну. Корреспонденту ТАСС удалось преодолеть проход через змейку ограждений, считывание паспорта и билета системой, проход через металлодетектор, ручной досмотр, еще один идентификатор билета примерно за 10 минут.

Ближе к стартовому свистку поток болельщиков традиционно увеличился, но и это проблемой для прохода не стало - очередей и давки не было. Распределению потока способствовали подсказки волонтеров с громкоговорителями - их хватало как перед входом на стадион, так и на его территории. Не стало проблемой и ограничение движения транспорта в районе стадиона за два часа до начала матча и после него - найти общественный транспорт, трафик которого был специально увеличен, можно было в десяти минутах ходьбы от арены. Большинство болельщиков, особенно армейцы, предпочли прогулку до стадиона от центра по набережной реки Казанки.

"Тестирование прошло вполне успешно, система Fan ID получила исключительно положительные оценки", - заявил Сорокин, который вместе с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) лично протестировал систему пропуска за полтора часа до начала встречи. "Обычно досмотровая часть беспокоит больше всего, когда речь идет о скорости пропуска, но тут все прошло очень быстро, на себе попробовал", - отметил он.

Грасия приглашает в Казань

После матча, который завершился победой ЦСКА со счетом 2:0, восторга от арены не скрывали и главные тренеры команд. "Великолепные ощущения от игры здесь, - заявил наставник армейцев Виктор Гончаренко. - Хотелось бы, чтобы стадион заполнился, но, тем не менее, атмосфера соответствовала тому, что происходило на поле. Чем больше таких стадионов будет, тем лучше".

"Я хотел бы особенно тепло отозваться о городе Казань в связи с предстоящим Кубком конфедераций, - отметил главный тренер казанцев Хави Грасия. - Всем, кто хочет приехать сюда на турнир, советую это сделать, потому что Казань - замечательный город, который живет подготовкой к Кубку конфедераций".

"Казань-Арена" примет четыре матча Кубка конфедераций: встречи группового этапа Португалия - Мексика (18 июня), Германия - Чили (22 июня) и Мексика - Россия (24 июня), а также один из полуфиналов (28 июня). Помимо "Казань-Арены", игры турнира пройдут на "Спартаке" в Москве, "Санкт- Петербурге" и "Фиште" в Сочи. Со 2 июня все четыре стадиона перейдут в распоряжение ФИФА.