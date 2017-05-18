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"Армавир" продолжит добиваться пожизненной дисквалификации судьи Смирнова

Спорт
18 мая, 10:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Во вторник Апелляционный комитет РФС отменил полугодичную дисквалификацию футболиста команды Мязина, заменив ее на шестиматчевую

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Армавир" продолжит добиваться того, чтобы арбитр Сергей Смирнов был пожизненно отстранен от судейской деятельности. Об этом заявил президент команды Валентин Климко, слова которого приводит пресс-служба клуба.

30 апреля в матче 25-го тура чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Ротор-Волгоград" - "Армавир" (2:1) на 72-й минуте встречи судья Смирнов перед тем, как показать желтую карточку нападающему гостей Андрею Мязину, толкнул того локтем в грудь. Мязин толкнул арбитра в ответ и был удален с поля. Позднее Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал футболиста на шесть месяцев за то, что тот ударил арбитра головой. "Армавир" отрицал факт удара и подал апелляцию на решение КДК, 16 мая Апелляционный комитет РФС отменил полугодичную дисквалификацию Мязина, заменив ее на шестиматчевую.

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"Я доволен решением апелляционного комитета, однако говорить о том, что мы добились справедливости в отношении этого эпизода пока рано, - заявил Климко. - Мы лишь услышали справедливое решение, касающееся футболиста. В конфликте участвовали две стороны: игрок и арбитр, после - появилась третья, - КДК. В отношении двух последних участников на данный момент ничего неясно".

"Мы не услышали даже извинений от самого Смирнова или иных, ответственных за действия судьи, людей за допущенные им ошибки, - добавил президент команды. - Я приложу все усилия, чтобы арбитр, который или непрофессионально, или предвзято, или слепо выносит свои решения в ходе, пожалуй, самого важного матча, был наказан максимально возможно и отстранен от судейской деятельности пожизненно. Сейчас не только клуб, но и общественность, пресса, футбольные эксперты - все ждут публичного оглашения наказания, примененного к арбитру".

Также Климко хотел бы услышать извинения от председателя КДК. "Хотелось бы услышать извинения от Артура Генриховича Григорьянца по целому ряду пунктов. Комитет и он, как его глава, халатно отнеслись к рассмотрению инцидента с участием Мязина, вся Россия видела, что судья первым ударил локтем футболиста, чем спровоцировал игрока на ответные действия и только арбитр, инспектор и КДК говорят об ударе лбом в голову. У меня, как у руководителя организации, которая является членом РФС и платит вовремя и в полном объеме все взносы, возникает логичный вопрос: зачем российскому футболу нужны некомпетентные люди в лице КДК и его главы?", - заявил президент "Армавира".

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