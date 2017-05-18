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Более 1500 человек примут участие в церемонии открытия Кубка конфедераций

Спорт
18 мая, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По словам гендиректора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, музыка "Жар-птицы" Игоря Стравинского станет лейтмотивом церемонии открытия турнира

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Эмблема и Кубок конфедераций

Эмблема и Кубок конфедераций

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 1500 человек примут участие в церемонии открытия Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Церемония пройдет 17 июня на арене "Санкт-Петербург" примерно за два часа до матча открытия, в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии (начало - 18:00 мск).

"Перед тем, как на поле выйдут команды и прозвучит стартовый свисток, по трибунам арены разольются прекрасные звуки "Жар-птицы" Игоря Стравинского - эта музыка станет лейтмотивом церемонии открытия турнира", - говорится в сообщении.

"Это очень важный момент для России, и мы рады, что можем познакомить любителей футбола с нашей культурой перед тем, как на сцену выйдет сама игра, - отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Мы не сможем использовать тяжелые конструкции или, к примеру, пиротехнику. Но наши креативные идеи и задумки позволят российским болельщикам гордиться, а зарубежным зрителям поближе узнать о культурных богатствах и традициях, о которых мы расскажем во время шоу".

За артистическую концепцию церемонии отвечает творческая команда Первого канала.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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