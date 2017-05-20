Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу "Спартака" в чемпионате России

Илюмжинов отметил высокий уровень игры на этапе шахматного Гран-при в МосквеСпорт 20 мая, 15:56
Общая посещаемость ЧМ-2017 по хоккею должна составить 700 тысяч человекСпорт 20 мая, 15:47
Мутко заявил, что комитет по этике РФС не будет рассматривать слова Луческу в его адресСпорт 20 мая, 15:42
ФК "Спартак" надеется, что победители молодежного первенства заиграют в основной командеСпорт 20 мая, 15:38
Наместников вошел в состав сборной России по хоккею на полуфинал ЧМ с командой КанадыСпорт 20 мая, 15:23
Малафеев: сборная России способна показать неожиданный результат на Кубке конфедерацийСпорт 20 мая, 15:09
Белоруссия впервые показала на выставке "Милекс-2017" ударный беспилотный вертолетАрмия и ОПК 20 мая, 15:08
Малафеев: "Зенит" в последнее время потерял привлекательность и самобытностьСпорт 20 мая, 15:05
Аленичев заявил, что не претендует на медаль за победу "Спартака" в чемпионате РоссииСпорт 20 мая, 14:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев не претендует на получение золотой медали за победу московского клуба в чемпионате России сезона-2016/17. Об этом специалист заявил ТАСС.
Аленичев был отправлен в отставку после поражения "Спартака" от кипрского АЕКа в раунде плей-офф Лиги Европы, в чемпионате России текущего сезона команда провела под его руководством один матч. На пост главного тренера был назначен его помощник Массимо Каррера. Под руководством итальянца "Спартак" впервые за последние 16 лет завоевал золото чемпионата страны. Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что готов наградить Аленичева медалью.
"Что касается медали за победу в чемпионате - скажу откровенно, я ее не заслужил. Если даже мне ее предложат, я не возьму. Есть Массимо, футболисты, они провели выдающийся сезон и заслужили награды. Не стоит из этого раздувать", - сказал Аленичев.
"Что касается лучшего игрока сезона в чемпионате - для меня лучшим стал Фернандо, на второе место я поставлю Квинси Промеса, а третье поделил бы между Денисом Глушаковым и Романом Зобниным", - подчеркнул Аленичев.
Заключительный, 30-й тур чемпионат России пройдет в воскресенье.