Орлов: хоккеисты сборной России должны были спокойнее действовать с канадцами, ведя 2:0

КЕЛЬН /Германия/, 20 мая. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам нужно было играть против канадцев спокойнее при счете 2:0 и без ошибок. Такое мнение журналистам высказал защитник россиян Дмитрий Орлов.

Сборная России в полуфинале чемпионата мира проиграла канадцам со счетом 2:4. После двух периодов подопечные Олега Знарка вели в счете - 2:0.

"Осознавали, что ведя 2:0, надо было спокойно играть, не ошибаться, держать шайбу, играть на контратаках", - сказал Орлов.

Россияне встретятся в воскресенье в матче за третье место с проигравшим в паре Швеция - Финляндия.

"Нужно выигрывать - мы играем за сборную, за нас болеют полные трибуны, мы не можем равнодушно относиться к этому поединку", - отметил Орлов.