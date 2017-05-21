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Андронов: ошибки в третьем периоде матча ЧМ с финнами не связаны с расслабленностью

Спорт
21 мая, 21:00 дата обновления: 21 мая, 21:25 UTC+3 КЕЛЬН Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов

В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и в девятый раз в истории завоевала бронзовые награды чемпионата мира

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Хоккеисты сборной России

Хоккеисты сборной России

© Антон Новодережкин/ТАСС

КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Ошибки хоккеистов сборной России в третьем периоде матча за бронзу чемпионата мира с командой Финляндии не связаны с расслабленностью. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Сергей Андронов.

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В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и в девятый раз в истории завоевала бронзовые награды чемпионата мира.

"Выиграли, и слава Богу, бронзовые медали - тоже неплохо. Финны тоже бились за награды, но им не хватило эмоций, вероятно, у нас было больше сил из-за того, что имели дополнительное время на отдых. В третьем периоде начали допускать ненужные ошибки, это не связано с расслабленностью. Осталось хорошее впечатление от чемпионата, получился праздник хоккея, хочется еще побывать на таком турнире", - сказал Андронов.

Также встречу за бронзу прокомментировал форвард Никита Кучеров. "Первые два периода все проходило нормально, потом после трех голов немного занервничали, но на скамейке царили спокойствие и уверенность. Для успеха на турнире не хватило выиграть третий период матча с канадцами", - сказал Кучеров.

Кучеров последние три встречи провел в тройке с Артемием Панариным и Евгением Кузнецовым. "Всегда приятно играть с такими великолепными игроками. Мне просто оставалось открываться под них", - отметил он.

Главное - конечный результат

Итоги матча с командой Финляндии и всего турнира прокомментировал форвард российской команды Евгений Дадонов.

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"Главное - конечный результат и что мы смогли взять бронзовые медали. Сезон закончен, мы одержали победу. От турнира остались нормальные впечатления. Не скажу, что все было идеально в плане организации, но она была достойной", - считает форвард.

Форвард Сергей Плотников отметил, что тренерский штаб команды сумел внести коррективы в игру после того, как финны отквитали три шайбы по ходу третьего периода.

"Тренер своевременно взял паузу, сказал, что ничего страшного не произошло, надо играть в свою игру и не давать сопернику бросать, - сказал Плотников. - Мы стали больше прессинговать, не давать легко входить в свою зону. Защитники стали играть плотнее, поэтому опасных бросков стало меньше".

"Завершаем турнир с улыбкой, но осадок все равно остался. Команда у нас не столько звездная, сколько составленная из игроков, которые хотели биться, сражаться. В этом коллективе присутствовал бойцовский дух", - отметил он.

Чемпионат мира в Кельне и Париже завершится в воскресенье. В финале турнира сыграют сборные Канады и Швеции.

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