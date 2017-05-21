Андронов: ошибки в третьем периоде матча ЧМ с финнами не связаны с расслабленностью

Кузнецов: паники после поражения в 1/2 финала ЧМ по хоккею от канадцев не былоСпорт 21 мая, 21:28
Историческое событие: мощи Николая Чудотворца принесены из Италии в РоссиюОбщество 21 мая, 21:10
Андронов: ошибки в третьем периоде матча ЧМ с финнами не связаны с расслабленностьюСпорт 21 мая, 21:00
Петербург вновь без Лиги чемпионов: ЦСКА занял второе место в РФПЛСпорт 21 мая, 20:52
Главный тренер ЦСКА Итудис отметил игру Антонова и Кулагина в матче Евролиги с "Реалом"Спорт 21 мая, 20:51
Баскетболист ЦСКА Теодосич заявил, что определится со своим будущим в течение 20 днейСпорт 21 мая, 20:47
ФХР обсудит итоги чемпионата мира в течение двух недельСпорт 21 мая, 20:46
Главреда радиостанции "Эхо Москвы" облили виски во время выступления в ПетербургеПроисшествия 21 мая, 20:44
ФХР: вопрос об отставке Знарка с поста главного тренера сборной России по хоккею не стоитСпорт 21 мая, 20:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕЛЬН /Германия/, 21 мая. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий, Рустам Шарафутдинов/. Ошибки хоккеистов сборной России в третьем периоде матча за бронзу чемпионата мира с командой Финляндии не связаны с расслабленностью. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Сергей Андронов.
В воскресенье российская команда со счетом 5:3 победила сборную Финляндии и в девятый раз в истории завоевала бронзовые награды чемпионата мира.
"Выиграли, и слава Богу, бронзовые медали - тоже неплохо. Финны тоже бились за награды, но им не хватило эмоций, вероятно, у нас было больше сил из-за того, что имели дополнительное время на отдых. В третьем периоде начали допускать ненужные ошибки, это не связано с расслабленностью. Осталось хорошее впечатление от чемпионата, получился праздник хоккея, хочется еще побывать на таком турнире", - сказал Андронов.
Также встречу за бронзу прокомментировал форвард Никита Кучеров. "Первые два периода все проходило нормально, потом после трех голов немного занервничали, но на скамейке царили спокойствие и уверенность. Для успеха на турнире не хватило выиграть третий период матча с канадцами", - сказал Кучеров.
Кучеров последние три встречи провел в тройке с Артемием Панариным и Евгением Кузнецовым. "Всегда приятно играть с такими великолепными игроками. Мне просто оставалось открываться под них", - отметил он.
Итоги матча с командой Финляндии и всего турнира прокомментировал форвард российской команды Евгений Дадонов.
"Главное - конечный результат и что мы смогли взять бронзовые медали. Сезон закончен, мы одержали победу. От турнира остались нормальные впечатления. Не скажу, что все было идеально в плане организации, но она была достойной", - считает форвард.
Форвард Сергей Плотников отметил, что тренерский штаб команды сумел внести коррективы в игру после того, как финны отквитали три шайбы по ходу третьего периода.
"Тренер своевременно взял паузу, сказал, что ничего страшного не произошло, надо играть в свою игру и не давать сопернику бросать, - сказал Плотников. - Мы стали больше прессинговать, не давать легко входить в свою зону. Защитники стали играть плотнее, поэтому опасных бросков стало меньше".
"Завершаем турнир с улыбкой, но осадок все равно остался. Команда у нас не столько звездная, сколько составленная из игроков, которые хотели биться, сражаться. В этом коллективе присутствовал бойцовский дух", - отметил он.
Чемпионат мира в Кельне и Париже завершится в воскресенье. В финале турнира сыграют сборные Канады и Швеции.