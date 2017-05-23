Игроки и тренеры "Манчестер Юнайтед" почтили память погибших в результате теракта

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Игроки и тренеры футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" перед тренировкой накануне финального матча Лиги Европы с голландским "Аяксом" почтили минутой молчания память погибших в результате теракта на стадионе "Манчестер- арена". Фотография скорбящих футболистов была опубликована на странице английского клуба в "Твиттере".
"Мы все очень опечалены трагическими событиями прошлой ночи. Мы не можем забыть о жертвах и их семьях", - сказал главный тренер МЮ Жозе Моуринью. "Нам предстоит выполнить одну задачу, поэтому мы отправимся в Швецию, чтобы сделать это. Жаль, что мы не можем вылететь туда счастливыми, как всегда это делаем перед важными играми", - говорится в сообщении клуба.
"Манчестер Юнайтед" ранее отменил предматчевую пресс-конференцию накануне матча с "Аяксом". Игра пройдет в среду в Стокгольме на стадионе "Френдс Арена".
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника), сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 ранены.
Расследование теракта на стадионе в Манчестере. Хроника событий