Российский велогонщик Закарин стал вторым на 20-м этапе "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Россиянин Ильнур Закарин из швейцарской команды Katusha–Alpecin стал вторым на 20-м этапе престижной шоссейной велогонки "Джиро д'Италия".

Победителем стал француз Тибо Пино (FDJ-BigMat), он преодолел дистанцию 190 км за 4 часа 58 минут. Третье место занял итальянец Винченцо Нибали из команды Bahrain–Merida.

Генеральный зачет возглавляет колумбийский гонщик из Movistar Найро Кинтана. Закарин занимает пятое место, отставая от лидера на 1 минуту 15 секунд.

Многодневка "Джиро д'Италия", которая проходит в юбилейный 100-й раз, завершится 28 мая.