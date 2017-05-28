Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бутов: успех Ласицкене в Юджине придаст стимул другим российским легкоатлетам

Спорт
28 мая, 12:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Россиянка заняла первое место на этапе "Бриллиантовой лиги" в США с лучшим результатом сезона в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© EPA/FRANCK ROBICHON, архив

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Успех российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной), ставшей первой на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, придаст стимул другим российским легкоатлетам. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов.

Смотрите также
Российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина)

Российская прыгунья в высоту Ласицкене стала победительницей этапа "Бриллиантовой лиги"

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2,03 м. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

"Эта победа крайне важна для самой спортсменки, потому что "Бриллиантовая лига" является соревнованием топовых атлетов. Мария, будучи сильнейшей легкоатлеткой мира, получила возможность выступить, и она ее реализовала на сто процентов. Прежде всего, это говорит о ее хорошей психологической устойчивости. Ее успех оценен и другими российскими легкоатлетами", - считает Бутов.

"Наконец-то нам удалось зажечь этот маяк, теперь все российские атлеты видят цель, у них появился стимул работать еще больше, - продолжил собеседник агентства. - Успех Марии достигался огромным трудом, потому что последние 1,5 года она тренировалась фактически в замкнутом пространстве. Благодаря упорным тренировкам спортсменка сумела сохранить тонус".

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене подала индивидуальную заявку в IAAF в декабре прошлого года. Международная федерация удовлетворила ее в середине апреля.

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения ВФЛА. В предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 2,01 м.

Смотрите также

Легкоатлетка Ласицкене верила, что может установить личный рекорд в первом старте сезона

Тренер: легкоатлетка Ласицкене доказала в Юджине, что ничто не может выбить ее из колеи

Борзаковский: победа Ласицкене в Юджине очень важна для российской легкой атлетики

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Работы по установке нового поля на стадионе "Санкт-Петербург" завершатся 12-13 июня
12
Победным путем испанцев: где готовятся футболисты сборной России к Кубку конфедераций
4
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Корпорация "Иркут": первый полет МС-21 прошел в штатном режиме
2
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
3
Джек Воробей достиг дна: новые "Пираты" и трагедия Джонни Деппа
4
Рейс из Москвы в Турцию экстренно сел в Краснодаре из-за перепалки между пассажирами
5
Полиция составила административный протокол на мачеху ребенка, просившего деньги в Москве
6
Макрон заявил, что с уважением относится к России
7
Ким Чен Ын распорядился развернуть в КНДР новую систему ПВО корейского образца
Темы дня
Загрузка...
Реклама