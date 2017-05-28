Бутов: успех Ласицкене в Юджине придаст стимул другим российским легкоатлетам

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Успех российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене (Кучиной), ставшей первой на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине, придаст стимул другим российским легкоатлетам. Такое мнение ТАСС высказал член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов.

Российская спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2,03 м. Второе место заняла Камила Лицвинко из Польши, третьей стала американка Вашти Каннингэм, спортсменки показали результат 1 м 95 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

"Эта победа крайне важна для самой спортсменки, потому что "Бриллиантовая лига" является соревнованием топовых атлетов. Мария, будучи сильнейшей легкоатлеткой мира, получила возможность выступить, и она ее реализовала на сто процентов. Прежде всего, это говорит о ее хорошей психологической устойчивости. Ее успех оценен и другими российскими легкоатлетами", - считает Бутов.

"Наконец-то нам удалось зажечь этот маяк, теперь все российские атлеты видят цель, у них появился стимул работать еще больше, - продолжил собеседник агентства. - Успех Марии достигался огромным трудом, потому что последние 1,5 года она тренировалась фактически в замкнутом пространстве. Благодаря упорным тренировкам спортсменка сумела сохранить тонус".

IAAF приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ласицкене подала индивидуальную заявку в IAAF в декабре прошлого года. Международная федерация удовлетворила ее в середине апреля.

Победа Ласицкене в Юджине стала первой для российских легкоатлетов на этапах "Бриллиантовой лиги" после отстранения ВФЛА. В предыдущий раз россияне добивались подобного успеха 11 сентября 2015 года на этапе в Брюсселе. Тогда победу также одержала Ласицкене с результатом 2,01 м.