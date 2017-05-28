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Каноисты Штыль, Харченко и Алмакаева завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира

Спорт
28 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Штыль занял третье место в заезде на 200 м в одиночных соревнованиях, Харченко и Алмакаева - в каноэ-двойках на аналогичной дистанции

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Иван Штыль

Иван Штыль

©  Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр - 2012 в Лондоне россиянин Иван Штыль завоевал бронзовую медаль в заезде на 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек на втором этапе Кубка мира, который проходит в венгерском Сегеде.

Победу в заезде одержал литовец Генрикас Жустаутас, который преодолел 200 метров за 38,008 секунды. Вторым финишировал грузин Заза Надирадзе (+0,315). Штыль уступил победителю 0,407 секунды.

Также бронзовая медаль в активе россиянок Дарьи Харченко и Алии Алмакаевой. Они финишировали третьими в заезде на 200 метров среди каноэ-двоек. Первое место заняли бразильянки Андреа Сантош и Апаресида да Сильва, которые преодолели дистанцию за 44,061 секунды. Вторыми стали канадки Надя Кроссман и Анн-Софи Лавое-Парент (+0,885). Россиянки уступили лидерам 1,038 секунды.

Этап Кубка мира в Сегеде является первым в сезоне, на котором выступают российские спортсмены. Он завершится 28 мая.

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